Inter, tutti a disposizione per Conte tranne uno: oggi si torna a lavoro – CdS

L’Inter oggi torna ad allenarsi regolarmente ad Appiano Gentile, dopo il giorno di riposo concesso nella giornata di ieri visto il rinvio di Juventus-Inter ancora per l’emergenza legata al Coronavirus. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” Antonio Conte recupera tutti i giocatori tranne uno.

OGGI A LAVORO – L’Inter torna da allenarsi oggi presso il “Centro Sportivo Suning in memoria di Angelo Moratti” dopo il giorno di riposo concesso nella giornata di ieri a seguito del rinvio di Juventus-Inter. Antonio Conte, con tutti gli uomini a disposizione tranne Stefano Sensi, sarà chiamato a tenere alta la concentrazione e trasformare in stimoli (VEDI articolo) la distanza che c’è con la Lazio per ora prima in classifica a +8 sui nerazzurri e con ben due partite in più. Recuperato anche Roberto Gagliardini – al pari di Samir Handanovic -, a disposizione dunque per la prossima partita di campionato (contro la Juventus o contro il Sassuolo?).