Inter, tre ostacoli da superare! Dall’attacco agli infortuni in difesa – CdS

In casa Inter sono tre i temi differenti da affrontare per provare ad uscire da questo periodo di calo. Si parte dall’attacco e si finisce con gli infortuni in difesa secondo il Corriere dello Sport.

ATTACCO – L’Inter non ha soluzioni alternative a Marcus Thuram e Lautaro Martinez. I due, così come con l’Atletico Madrid lo scorso anno, sono arrivati cotti a febbraio e il rischio è quello di non averli al 100% nelle prossime partite decisive. La preoccupazione sarebbe minore se le seconde linee avessero dato risposte accettabili, ma Joaquin Correa, Mehdi Taremi e Marko Arnautovic hanno per ora dato un contributo pari allo zero.

Inter, altre due questioni oltre l’attacco…

REGIA – La differenza di rendimento di Hakan Calhanoglu è il secondo problema. Gli infortuni all’adduttore, la lesione al polpaccio successiva e i quattro infortuni in totale in questa stagione hanno impedito al turco di entrare in forma. Ma se non in condizione il turco è tutt’altro giocatore, non sicuramente quello indispensabile per Inzaghi. Lo dimostrano le due palle perse con Milan e Fiorentina, equivalse a due gol subiti. L’unica soluzione è continuare a farlo giocare per dargli minuti, se solo i compagni giocassero meglio i problemi di Calhanoglu sarebbero meno ingombranti.

DIFESA – Gli infortuni nel reparto arretrato sono stati la questione più grande per l’Inter. Yann Bisseck e Carlos Augusto prima, poi i lunghi stop di Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. Tutti sono passati dall’infermeria, gli unici che hanno dovuto fare straordinari sono Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Quest’ultimo ora sta pagando e la condizione non è delle migliori.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua.