Inter, tre ingredienti alla base del successo! Il lavoro di Inzaghi – CdS

L’Inter presenta tre ingredienti principali per arrivare al successo. Simone Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile, l’articolo dal Corriere dello Sport.

I PRIMI DUE – Tutto iniziò con le partenze di Achraf Hakimi, Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Tutto ebbe inizio con l’addio di Antonio Conte e l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. La squadra nerazzurra oggi è in corsa in tre competizioni e può chiudere la stagione con il Triplete, ma può anche rimanere a mani vuote. Marotta, Ausilio e Baccin hanno aiutato nei successi del piacentino, che quest’anno sta alzando notevolmente il livello del suo lavoro. Il gruppo ha innanzitutto identità e personalità: non c’è la qualità del Barcellona, ma la rosa è consapevole dei propri mezzi e colma il gap attraverso le fasi difensive e offensive fatte di squadra.

L’ULTIMO SEGRETO – La disponibilità al sacrificio, la corsa in più per il compagno, il gruppo. Tutto ciò permette all’Inter di essere tra le top 4 d’Europa, dove negli ultimi tre anni Inzaghi con la sua squadra è arrivato già una volta. Tutti si esaltano e tutti sono capaci anche di reagire alle eventualità più complicate, come i gol subiti con il Bayern Monaco. Anche in quei casi l’Inter ha rialzato la testa e adesso si gioca il tutto per tutto ovunque!

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno