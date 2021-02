Inter, tre giocatori presenti nel team of the...

Inter, tre giocatori presenti nel team of the week della Serie A

Ivan Perisic e Lautaro Martinez in Milan-Inter (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Sono tre i giocatori dell’Inter inseriti nel team of the week della Serie A di WhoScored dopo la grande prova dei nerazzurri nel Derby contro il Milan

TEAM OF THE WEEK – Samir Handanovic, Ivan Perisic e Lautaro Martinez nel team of the week della Serie A scelto da WhoScored. Grande prestazione da parte del portiere, dell’esterno e dell’attaccante nel Derby contro il Milan. Tutti e tre, a loro modo, decisivi per la vittoria contro la squadra rossonera. All’estremo difensore, autore di parate miracolose a inizio secondo tempo, è andato anche il voto più alto della migliore formazione della settimana: 9.3.