Inter, tre dati da non sottovalutare per non tornare al 2023! – TS

L’Inter non ingrana del tutto dopo le prime cinque giornate di campionato. Il confronto col passato, un primo bilancio, e l’analisi di tre dati da non sottovalutare.

BILANCIO – Dopo un esordio stagionale singhiozzante, come per Lautaro Martinez, anche per l’Inter è impossibile non procedere con un primo bilancio e un confronto con la passata stagione. Dopo cinque partite di campionato i nerazzurri di Simone Inzaghi contano solo due vittorie, con due pareggi e una sconfitta. Lo scorso anno in classificano vi erano sette punti in più, con tutte e cinque le prime sfide messe in cassaforte. Inoltre, in quest’inizio di stagione i Campioni d’Italia hanno collezionato 10 gol (14 nella precedente) e subito 5 reti (mentre una sola lo scorso anno).

IL PASSATO – Da tre partite l’Inter non riesce a trovare la vittoria e ciò non accadeva dalla primavera del 2023, periodo in cui Simone Inzaghi finì sotto processo per la striscia negativa in campionato. In quell’occasione i nerazzurri persero terreno in Serie A, col titolo alla fine vinto dal Napoli, per poi recuperare la terza posizione nel finale di stagione, culminato al meglio in Europa con la finale di Champions League e la vittoria della Coppa Italia.

Tre dati da non sottovalutare nelle tre gare non vinte dall’Inter

3 DATI – Fatte queste premesse e analizzati questi numeri, non va dimenticato che quest’anno l’Inter può vantare una vittoria contro una signor squadra come l’Atalanta, disintegrata 4-0, e un pareggio che vale una vittoria contro i campioni del Manchester City. Tuttavia, l’edizione odierna di TuttoSport torna ad evidenziare come nel tris di non vittorie nerazzurre ci siano dei dati da non sottovalutare e ai quali Inzaghi deve prestare attenzione per evitare di sbagliare ancora. Contro Genoa, Monza e Milan, l’Inter è sempre passata in svantaggio per prima e non è mai riuscita a ribaltare completamente il risultato. Emblematico il pareggio finale di Marassi, dove i nerazzurri erano riusciti a rimontare da 1-0 a 1-2, prima di incassare il 2-2 negli ultimissimi minuti. E proprio nel finale delle gare c’è un altro dato interessante: nelle tre partite prese in analisi negli ultimi dieci minuti l’Inter ha sempre subito gol.

Fonte: TuttoSport – S.P.