Inter, la trasmissione ‘Report’ sospetta sulla plusvalenza Pinamonti-Genoa

La trasmissione Report su Rai 3 ha dedicato una puntata alle plusvalenze fittizie del calcio italiano. Il programma tirato in ballo anche l’Inter e l’operazione Pinamonti con il Genoa

PLUSVALENZA − Inter come altre squadre italiane protagonista della trasmissione Report durante la puntata legata alle plusvalenze fittizie del calcio italiano. In particolare, il noto programma d’inchiesta si è focalizzato sull’operazione Andrea Pinamonti. Come sostiene Report, l’Inter prestò nel 2019 l’attaccante al Genoa con la formula del prestito con obbligo di riscatto iscrivendo a bilancio una plusvalenza di 20 milioni di euro. Nel settembre del 2020 il Genoa ha onorato il patto riscattando il giocatore a 20 milioni ma pochi giorni dopo i nerazzurri lo ripresero a 22.