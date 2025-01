Inter, tra rientri e lavoro. Prima chance per voltare pagina 

L’Inter vede nella trasferta di Venezia il primo match-point per se stessa. I nerazzurri hanno sin da subito l’occasione di voltare pagina.

RIENTRI – Per il turco solo una lieve elongazione: i test medici di ieri hanno – fortunatamente – evidenziato come non ci sia nessuna lesione. Il tecnico piacentino, oltre all’assenza di Calhanoglu che potrebbe rientrare già contro il Bologna, dovrà fare a meno anche di una buona parte della difesa. Acerbi e Pavard non sono ancora rientrati: per il difensore francese si prospetta una convocazione in panchina per poi essere a pieno regime nella gara infrasettimanale contro il Bologna. L’obiettivo è avere il gruppo al completo per le due partite di fine mese in Champions League contro Sparta Praga e Monaco.