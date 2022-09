Inter tra i top 10 club con maggior affluenza allo stadio! Un’altra italiana

Inter nella top 10 dei club europei con maggior affluenza allo stadio. Il sito tedesco Die Falsche 9 ha classificato i primi 72 club tra i principali 5 campionati europei (Italia, Francia, Inghilterra, Germania e Francia) che portano più gente allo stadio. Un’altra italiana fa compagnia ai nerazzurri

SAN SIRO DOMINA – Inter e Milan portano tantissima gente a San Siro e secondo la classifica stilata dal sito tedesco Die Falsche 9, sono rispettivamente al sesto e quinto posto tra 72 club dei 5 top campionati europei, ovvero Italia, Francia, Inghilterra, Spagna e Germania. Per la cronaca, l’Inter ha una media spettatori di 70.365 e il Milan di 72.169 in base ai dati della stagione 2022/23.

BLAUGRANA PRIMI – Delle top 72, 58 squadre appartengono alla prima divisione, 11 alla seconda e tre arrivano dalla terza. La prima squadra in classifica per affluenza allo stadio è il Barcellona, seguita da Borussia Dortmund e Bayern Monaco. La Roma di José Mourinho è fuori dalla top 10 per un pelo: risulta infatti undicesima in classifica. Per trovare un altro club italiano bisogna scorrere al ventisettesimo posto dove troviamo la Lazio, al trentaseiesimo la Juventus e poi Napoli e Fiorentina al quarantaduesimo e quarantacinquesimo posto. Presenti in classifica anche il Bari e il Cesena.