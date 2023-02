Inter, tra alti e bassi ora anche nervosismo tra Lukaku e Barella: nuovo chiarimento – CdS

Come se non bastasse il pareggio con la Sampdoria e gli alti e bassi che hanno caratterizzato tutta la stagione dell’Inter, nel primo tempo della sfida giocata al Marassi da segnalare anche il “litigio” tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Questioni di campo, è chiaro, ma di certo non uno scenario bello da vedere. Secondo il Corriere dello Sport, possibile nuovo chiarimento in arrivo.

QUESTIONI DI CAMPO – Romelu Lukaku ieri ha iniziato benissimo la sua partita contro la Sampdoria, creando occasioni e lavorando bene spalle alla porta. Poi, con il passare dei minuti, il belga veniva sempre più “risucchiato” dalla difesa blucerchiata, rendendogli più complicato gestire il pallone. Nel primo tempo, poi, è subentrato anche un filo di nervosismo. Le continue lamentele di Nicolò Barella nei confronti dei compagni e le sbracciate hanno esasperato Lukaku, che ha finito poi per reagire urlando al compagno, invitandolo a stare zitto (insultandolo…). Cose che succedono tra compagni di squadra, magari però non in campo e non agli occhi di tutti. Barella aveva cominciato la stagione allo stesso modo. Fino a che, dopo la famosa riunione di spogliatoio, prima del Barcellona, c’era stato un cambio di atteggiamento. Chissà che non sia ora di un nuovo chiarimento.

Fonte:. Corriere dello Sport – Pietro Guadagno