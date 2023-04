Inter, tornano i problemi in attacco: Lautaro e Dzeko appannati – TS

I problemi dell’Inter nell’ultimo periodo passano anche e soprattutto dal digiuno del reparto offensivo

DIGIUNO – Simone Inzaghi nell’ultimo periodo è stato tradito dai suoi attaccanti. Apparte Lautaro Martinez che ha tirato la carretta segnando 8 gol nei primi 2 mesi del 2023, gli altri attaccanti stanno deludendo. Il primo è Dzeko, arrivato al giro di boa spremuto. Nel nuovo anno solo 2 i centri realizzati dal bosniaco, uno in meno di Lukaku, che però ha realizzato un gol su azione, contro il Porto a San Siro. Oltre agli attaccanti, anche gli altri giocatori della rosa hanno offerto un debole contributo sottoporta, con soli 6 gol realizzati (2 Mkhitaryan e Darmian, 1 Acerbi e Dimarco). L’Inter ha quindi un problema evidente sottoporta, anche perché la squadra nerazzurra di azioni ne crea tante. Per esempio, il dato degli expected goals – probabilità di un tiro di andare in rete – dei nerazzurri contro la Fiorentina è stato pari a 3.05, contro l’1.25 della squadra Viola.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini