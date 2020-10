Inter, tornano i convocati pre-gara! L’ultima volta? Maggio 2019…

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Antonio Conte ha diramato poco fa la lista dei convocati per la sfida di domani tra Lazio e Inter (vedi articolo). Una novità per il tecnico nerazzurro, che non lo aveva mai fatto fin qui. L’ultima volta risale infatti al maggio 2019, ultima gara di Luciano Spalletti

IL RITORNO – Dopo una stagione e due partite, tornano i convocati pre-gara per l’Inter. Si tratta infatti della prima volta che il tecnico Antonio Conte dirama la lista, in occasione della sfida di domani a Roma contro la Lazio. L’ultima volta che i nerazzurri hanno convocato i convocati prima di una sfida risale infatti al maggio 2019. In panchina c’era ancora Luciano Spalletti. La partita? Quella famosa gara al cardiopalma contro l’Empoli, che permise ai nerazzurri di qualificarsi per il secondo anno di fila alla Champions League.