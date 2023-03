Inter, tornano Gosens e Bastoni. Si attende un annuncio − Sky

Buone notizie per l’Inter sia sul fronte infortunati che su quello rinnovi. Come riportato da Andrea Paventi a Sky Sport i nerazzurri recuperano Gosens e Bastoni in vista della Fiorentina. Inoltre in mattinata c’è stato un primo incontro la società e gli agenti di un calciatore per avviare la trattiva di rinnovo.

IMPORTANTI NOVITÀ − L’Inter si appresta a tornare a giocare in campionato contro la Fiorentina. Con i viola l’obiettivo è tornare a vincere e per farlo la squadra milanese potrà fare affidamento su due recuperi importanti. La pausa delle nazionali ha infatti permesso ai nerazzurri di poter affrettare i tempi per i recuperi di Bastoni e Gosens che sabato a San Siro saranno nuovamente a disposizione di Inzaghi. La giornata ha però portato altre importanti novità in casa Inter. In mattinata gli agenti di Bastoni si sono recati presso la sede del club meneghino per iniziare a imbastire i discorsi per il suo rinnovo. Da entrambe le parti c’è voglia di prolungare ancora questo matrimonio. Ora bisognerà trovare solo il punto d’incontro dal punto di vista economico ed evitare di prolungare i tempi come nella trattativa Skriniar. Nel frattempo si attende l’annuncio del rinnovo di Hakan Calhanoglu che dovrebbe essere ufficializzato a giorni.

Fonte: Sky Sport24 – Andrea Paventi