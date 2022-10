Inter, torna Lukaku ma serve prudenza. Resta ancora un dubbio – TS

L’Inter aspetta Romelu Lukaku, oggi può essere il giorno decisivo per il ritorno in gruppo, o comunque per l’OK decisivo da parte dello staff medico a tornare (vedi articolo). Tuttosport questa mattina però tiene a precisare che servirà comunque cautela, con un dubbio da tenere in considerazione.

PRUDENZA – A prescindere dal suo ritorno in gruppo o meno, servirà prudenza per il ritorno di Romelu Lukaku. Chiaramente Simone Inzaghi spera di averlo subito a disposizione contro la Fiorentina, così da avere una chance in più per la sfida decisiva in UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen. Ma è chiaro che oltre a smaltire totalmente l’infortunio subito per una distrazione dei flessori della coscia, resta (e c’è tutt’ora) la questione legata alla forma fisica. Un particolare non da poco di cui tenere conto, a cui va aggiunta la paura anche di una ricaduta. L’unica certezza ad oggi sta però ne fatto che Lukaku abbia una voglia clamorosa di essere nuovamente a disposizione della squadra.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna