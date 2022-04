Inter, torna ‘il rumore dei nemici’: polemiche e dirigenza ‘accerchiata’ – TS

L’Inter nelle ultime settimane si è rimessa in carreggiata: padrona del proprio destino in Serie A e finale di Coppa Italia conquistata. Non mancano però le polemiche arbitrali: è tornato il famoso “rumore dei nemici”. L’analisi di Tuttosport

ACCERCHIAMENTO – Per l’Inter torna d’attualità l’espressione “rumore dei nemici” coniata da Mourinho nel corso della stagione 2009/2010. La squadra nerazzurra, che per anni si è sentita vittima di certe situazioni, scrive il quotidiano, adesso è vista dalle rivali come la squadra che rappresenta il potere, per lo scudetto sul petto, la vittoria in Supercoppa e la conquista della finale di Coppa Italia. La sensazione dei dirigenti nerazzurri e di Steven Zhang, secondo il quotidiano, è quella dell’accerchiamento: ogni episodio controverso, sia in partite che coinvolgono l’Inter, che quello in partite delle rivali, genera polemiche e contestazioni dirette ed indirette. Ultima, in ordine di tempo, la polemica sulla designazione di Sozza come arbitro di Inter-Roma. Il risultato è che i nerazzurri sono diventati il bersaglio di molti e gli episodi delle ultime partite non hanno fatto altro che alimentare le contestazioni e, di conseguenza, il “rumore”.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini