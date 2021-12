Inter-Torino, Praet: problemino contro il Verona. Ecco le sue parole

Il Torino ha vinto 1-0 la sua partita contro l’Hellas Verona (vedi articolo). La squadra di Ivan Juric ringrazia Pobega che risolve la partita e ora si prepara per l’Inter. Mercoledì sera infatti c’è la trasferta di San Siro contro i nerazzurri e in dubbio c’è Praet, trequartista dei granata.

PROBEMINO – Il Torino ha vinto 1-0 ma potrebbe aver perso Praet. Il centrocampista di Juric infatti è uscito al 63′ per un piccolo problema fisico. Ecco le sue parole nel post partita rilasciata a Dazn. «Non è un problemino grave. Ho sentito qualcosa nel primo tempo e non volevo rischiare. I tre punti di oggi sono fondamentali, sapevamo della forza del Verona. Abbiamo giocato meglio di oggi, abbiamo segnato su un calcio piazzato e in queste partite sono fondamentali».

FONTE – Dazn