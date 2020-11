Inter-Torino, ex arbitro Chiesa: “La Penna bravo a usare Var. Decisivo…”

Condividi questo articolo

Federico La Penna

Intervenuto su “Calciomercato.com” nello spazio a lui riservato, l’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato la direzione arbitrale di Federico La Penna in Inter-Torino, ottava giornata del campionato di Serie A

MOVIOLA – Queste le parole dell’ex arbitro internazionale Massimo Chiesa sulla direzione arbitrale di Federico La Penna in Inter-Torino, ottava giornata del campionato di Serie A. “Ottimo esempio di collaborazione tra il direttore di gara e il Var. Senza Var, sarebbe stato da 5,5 in pagella ma è bravo a utilizzare la tecnologia nei due episodi cruciali a San Siro e dunque complessivamente la prestazione è sufficiente. ​Al 58’ il Var lo richiama al monitor per il calcione di Young sul petto di Singo, su cui l’arbitro non era intervento. Dopo aver visto le immagini, l’arbitro cambia giustamente idea e assegna il penalty con al giallo a Young per gioco pericoloso. Var ancora decisivo sul doppio errore all’81’ quando Nkoulou sgambetta Hakimi in area: il primo errore è però dell’assistente Di Vuolo che sbandiera il fuorigioco di rientro del marocchino la cui posizione è sanata dalla giocata del granata (stoppa la palla prima di colpirlo). Chiamata giusta del Var e decisione corretta di La Penna, che assegna il secondo rigore della gara“.

Fonte: Calciomercato.com