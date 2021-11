Inter-Torino, biglietti disponibili per l’ultima del 2021: oggi vendita speciale

Sono già in vendita i biglietti per Inter-Torino, l’ultima partita del 2021 che si giocherà mercoledì 22 dicembre alle ore 18.30 per la diciannovesima giornata di Serie A. Oggi prevista una sessione speciale.

INTER-TORINO, BIGLIETTI IN VENDITA – “Si giocherà mercoledì 22 dicembre alle 18.30 l’ultima sfida del 2021 dell’Inter a San Siro: Inter-Torino chiuderà un anno che ha visto i nerazzurri diventare Campioni d’Italia e conquistare l’accesso agli ottavi di Champions League dopo dieci anni, con un turno in anticipo grazie al successo contro lo Shakhtar Donetsk.

Per assistere al match contro la formazione granata, i tifosi potranno approfittare dei prezzi speciali e degli sconti del Cyber Monday che per gli abbonati 19-20 e Inter Club è già iniziato!

Queste le fasi di vendita:

CYBER MONDAY | FASE 1 – Abbonati Serie A stagione 19-20 – Solo su inter.it/tickets

Per accedere alla vendita si dovrà utilizzare numero della tessera SiamoNoi.

Dalle ore 12.30 di mercoledì 24 e fino a mezzanotte, si sono potuti acquistare massimo 4 biglietti per sé e fino a 3 accompagnatori nel proprio settore di abbonamento 19-20.

Dalle ore 10.30 di giovedì 25 e fino a mezzanotte, si sono potuti acquistare massimo 4 biglietti per sé e fino a 3 accompagnatori in qualsiasi settore disponibile.

CYBER MONDAY | FASE 2 – Soci Inter Club 21-22 – Solo su inter.it/tickets

Per accedere alla vendita si dovrà utilizzare il numero della tessera Inter Club 21-22.

Dalle ore 16.00 di venerdì 26 e fino alla mezzanotte di sabato 27, si potranno acquistare fino a 4 biglietti, per se stessi e fino ad altri 3 soci Inter Club 21-22.

CYBER MONDAY | LUNEDI' 29 – Vendita libera

Lunedì 29 scatta la speciale promozione Cyber Monday con prezzi speciali per tutti i tifosi: massimo 10.000 biglietti a prezzi scontati, fino ad esaurimento delle disponibilità!

In caso di impossibilità a recarsi all’evento, i biglietti saranno cedibili una sola volta collegandosi inter.it/cessione, a partire dalle 12.00 di martedì 22 dicembre fino al calcio di inizio”.

