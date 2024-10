Inter-Torino, altra rotazione. Tornano i titolari: la probabile formazione

Simone Inzaghi non si accontenta e rilancia. L’Inter, nel posticipo del sabato sera, sfiderà il Torino di Vanoli. Match importantissimo per il futuro dell’Inter che non può permettersi di lasciarsi punti importanti

FUTURO – Archiviata la roboante vittoria contro la Stella Rossa in Champions League, per l’Inter di Simone Inzaghi è tempo di guardare subito in avanti in vista della delicata sfida di sabato pomeriggio contro il Torino di Vanoli. Match valido per la settimana giornata di Serie A, nella cornice di San Siro i nerazzurri non possono commettere passi falsi e sperano di poter continuare sulla striscia positiva innescata dopo la vittoria contro l’Udinese. Dall’altro lato ci sarà un Torino che è partito subito forte all’inizio della stagione. I granata arriveranno a San Siro reduci dal ko interno contro la Lazio.

Inter-Torino, Inzaghi si affida ai big

CAMBI – Rispetto alla formazione scesa in campo contro la Stella Rossa, Simone Inzaghi torna ad affidarsi al duo composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In difesa invece, spazio a Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni con Yann Sommer tra i pali. A centrocampo, sicuro di un posto sarà Hakan Calhanoglu che ha illuminato San Siro nella sfida contro i serbi. Insieme al turco spazio anche a Davide Frattesi, con Piotr Zielinski ed Henrikh Mkhitaryan che si giocano il terzo posto. Sulle fasce invece ci sarà Federico Dimarco e Matteo Darmian, in vantaggio su Denzel Dumfries.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.