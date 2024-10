Inter-Torino, allenamento finito: le ultime dritte di Inzaghi alla vigilia

Anche l’allenamento alla vigilia di Inter-Torino si è concluso per i ragazzi di Simone Inzaghi. Ecco cosa le intenzioni e le indicazioni che filtrano dall’ambiente nerazzurro.

FINE ALLENAMENTO – È tempo di una nuova giornata di campionato per la squadra di Simone Inzaghi. Il settimo turno di Serie A, inaugurato questa sera dal Napoli di Antonio Conte, prevede Inter-Torino. Le due squadre, a pari punti in classifica, si sfideranno domani sera, alle ore 20.45, a San Siro. Da circa mezz’ora, come informa Andrea Paventi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, si è concluso l’allenamento dei nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi, in ritiro al Centro Sportivo in vista di Inter-Torino, hanno svolto la classica seduta di rifinitura della vigilia, prima dell’ultima sgambata sul campo di domani mattina.

Inter-Torino, le ultime indiscrezioni alla vigilia del match

INDICAZIONI – Proprio dall’allenamento di oggi pomeriggio giungono le ultime indiscrezioni sulle intenzioni di mister Inzaghi. Dopo aver lasciato parzialmente a riposo Lautaro Martinez e Marcus Thuram nella sfida di Champions League contro lo Stella Rossa, la coppia d’attacco titolare tornerà dal primo minuto in Inter-Torino. Questa la prima rilevante notizia sulla probabile formazione di domani. Sul resto delle indicazioni dell’allenatore piacentino, il giornalista dichiara: «Si parte da lì per arrivare a quell’idea di equilibrio difensivo che i nerazzurri hanno sempre avuto ma che in questo inizio di stagione qualche volta ha scricchiolato. Inzaghi ha le capacità per far tornare tutto a posto, fruttare l’attacco al massimo e ritrovare quell’equilibrio che è sempre stato la cerniera, la forza di questa squadra».