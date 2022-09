Inter-Torino, 70mila a San Siro: un fattore, ma anche un rischio – TS

Per Inter-Torino di questa sera sono attesi 70mila spettatori a San Siro, in attesa di vedere una reazione della squadra dopo le ultime due sconfitte. Come ribadisce Tuttosport, lo stadio può essere un fattore. Ma anche un rischio.

ARMA A DOPPIO TAGLIO – 70mila. Tanti sono i tifosi attesi questa sera a San Siro per Inter-Torino, gara che servirà a Simone Inzaghi e alla squadra per rialzare la testa dopo le sconfitte nel derby e contro il Bayern Monaco. Proprio quest’ultima ha lasciato delle scorie che andranno assolutamente cancellate questa sera. Lo stadio gremito può essere un fattore per i nerazzurri, ma anche un’arma a doppio taglio. Già, perché in caso di errori, il Meazza può trasformarsi in quello che Tuttosport definisce un ‘teatro delle torture’. Quel che è certo, però, è che i tifosi credono nella squadra. E saranno pronti a sostenerla nella gara di oggi alle 18.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino