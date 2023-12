L’torna da Genova con un pareggio, rimandando così la consegna del. I nerazzurri avrebbero potuto ottenerlo con una giornata d’anticipo, e invece sarà tutto rimandato all’ultima del girone d’andata la settimana prossima . A dir la verità, però, il titolo invernale non ha poi così grande rilevanza. Evidenzia, ovviamente, un dominio in campionato rispetto alla avversarie, che comunque è già ben palese così. Anzi, la cosa importante è propriodi questo dominio. Soprattutto l’Inter deve imparare a non lasciarsi incantare da questo titolo d’inverno. Infatti, l’ultima volta che ottenne il mini-primato, nella, si fece poi sorpassare dal Milan. Dunque, c’è la, come unica avversaria, dalla quale tenersi lontana in campionato, ma c’è anche la stessa Inter contro cui lottare. La squadra didovrà cercare di mantenere quanto più possibile, scacciando i cali di tensione come quello contro il Genoa. Ma, soprattutto, tenendo lontana la tranquillità del titolo di campioni d’inverno.