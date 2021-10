Inter, tiriamo le somme sui prestiti: Esposito e Mulattieri sugli scudi

L’Inter ha diversi giocatori in prestito in giro per l’Italia e per l’Europa. Alla sosta di ottobre, tiriamo le somme di questi prestiti dopo la prima parte di stagione.

ALTI E BASSI – Considerando i primi livelli del calcio italiano e internazionali, l’Inter ha piazzato 16 giocatori in prestito. Ma non tutti stanno vivendo un’esperienza positiva. Sicuramente sugli scudi troviamo Sebastiano Esposito e Samuele Mulattieri. Il primo è a quota 4 gol e 5 assist col Basilea; il secondo è vice-capocannoniere della Serie B, grazie ai 5 timbri col Crotone. Rimanendo in Svizzera, anche Darian Males – sempre al Basilea – si sta destreggiando bene (3 reti e 2 assist). Stagione da dimenticare invece per Lorenzo Pirola, Edoardo Vergani e Lorenzo Gavioli, ancora fermi a zero minuti in campo.

Inter, il resoconto dei prestiti dopo la prima parte di stagione

ZINHO VANHEUSDEN (D) al Genoa: 6 presenze, 391 minuti in campo, 2 ammonizioni

DALBERT HENRIQUE (D) al Cagliari: 6 presenze, 491′ in campo, 1 ammonizione

ANDREA PINAMONTI (A) all’Empoli: 6 presenze, 263′ in campo, 1 gol e 1 ammonizione

EDOARDO VERGANI (A) alla Salernitana: 0 presenze

VALENTINO LAZARO (C) al Benfica: 5 presenze, 227′ in campo

SEBASTIANO ESPOSITO (A) al Basilea: 14 presenze, 805′ in campo, 4 gol, 5 assist, 1 ammonizione

DARIAN MALES (A) al Basilea: 17 presenze, 786′ in campo, 3 gol, 2 assist

ANDREW GRAVILLON (D) allo Stade de Reims: 8 presenze, 709′ in campo, 3 ammonizioni

LUCIEN AGOUMÉ (C) al Brest: 5 presenze, 388′ in campo, 1 ammonizione

SAMUELE MULATTIERI (A) al Crotone: 8 presenze, 633′ in campo, 6 gol

LORENZO PIROLA (D) al Monza: 0 presenze

MICHELE DI GREGORIO (P) al Monza: 8 presenze, 720′ in campo, 10 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) al FC Volendam: 8 presenze, 424′ in campo, 1 gol

FILIP STANKOVIC (P) al FC Volendam: 2 presenze, 100′ in campo, 2 gol subiti, 1 espulsione

TIBO PERSYN (C) al Club Brugge: 2 presenze, 81′ in campo, 1 gol, 1 ammonizione

LORENZO GAVIOLI (C) alla Reggina: 0 presenze