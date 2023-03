Inter, tifosi bloccati su una scala. Un bambino in lacrime… – Sky

Ciò che è successo nella serata di Champions League fuori dall’Estadio do Dragao ha dell’incredibile. Tifosi bloccati completamente, Matteo Barzaghi ha raccontato gli episodi su Sky Sport.

SITUAZIONE – Matteo Barzaghi ha raccontato su Sky Sport la situazione fuori dall’Estadio do Dragao: «Le testimonianze dei tifosi sono da trasmettere. Faccio una premessa: nel biglietto si specifica che i tifosi ospiti devono andare nel settore ospiti, ma perché allora possono liberamente acquistare per tutti i settori e non riescono ad entrare? Il migliaio di tifosi è stato paziente, nonostante fosse bloccato all’esterno su una scala senza la possibilità di salire o scendere. Molti non potevano andare in bagno, grazie a loro la situazione non si è aggravata e grazie a Dio non ci sono stati incidenti. Ad un certo punto una madre viene da me e mi chiede di portare dentro il suo bambino in lacrime perché stava soffrendo tantissimo bloccato lì dentro. Una situazione così fuori dallo stadio non è giustificabile. La comunicazione dev’essere chiara, il tifoso non deve avere la possibilità di acquistare il biglietto se non può entrare. La polizia qualche manganellata l’ha tirata, la situazione è stata brutta però non c’è stata grande violenza».