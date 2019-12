Inter, tifo da record! Primato in Italia, San Siro sempre più pieno – GdS

“La Gazzetta dello Sport” ha pubblicato i dati sulle presenze annuali, registrate dall’Osservatorio Calcio Italiano. Cresce la media spettatori del nostro campionato: comanda l’Inter, regge il Milan, staccatissime Lazio e Juventus.

PRIMI IN SOLITARIA – Inter e Juventus continuano a darsi battaglia per il primato sul campo, ma per quanto riguarda il tifo non sembra esserci storia. Secondo il Report dell’Osservatorio Calcio Italiano, pubblicato dalla rosea, è proprio l’Inter a “trainare il gruppo delle presenze stagionali negli impianti con 63.697 spettatori di media: per il secondo anno consecutivo i nerazzurri sfondano la barriera dei 60mila. Regge anche il Milan, nonostante la stagione mediocre: 53.917 spettatori di media. Al terzo posto la Juventus con 39.740 spettatori, mentre la top 5 è completata dalle due romane: aiutata dall’eccellente rendimento della squadra di Simone Inzaghi, la Lazio “sorpassa” la Roma prendendosi il quarto posto con 39.375 spettatori, i giallorossi seguono a quota 35.837“.

CATINO INFERNALE – Nerazzzurri protagonisti anche del match con più presenze stagionali finora: Inter-Juventus dello scorso 6 ottobre con 75.923 spettatori. Incoraggianti anche le cifre generali sul nostro campionato. Rispetto alla scorsa stagione, infatti, si registra un incremento del 6,4%, che sale a un +22% se messo a confronto con i dati del campionato 2015/16 e 2016/17. Dopo 17 giornate, la Serie A si è attestata su una media di 27.108 spettatori a partita.

Fonte: La Gazzetta dello Sport