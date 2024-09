L’Inter tiene: l’ottimismo dopo l’annuncio dei conti del club – CdS

L’Inter può essere soddisfatta. Sicuramente, vi è sempre la possibilità di migliorarsi, ma il dato relativo alla chiusura del bilancio con 36 milioni di perdita testimonia che la strada intrapresa è quella giusta.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha comunicato, nella giornata di ieri, di aver chiuso il bilancio annuale con 36 milioni di perdita. La società nerazzurra ha reso noti i risultati finanziari della stagione 2023-2024 con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: «Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2023/24, al termine della riunione che si è tenuta ieri presso la sede del Club. Il bilancio sarà sottoposto all’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A., che sarà convocata per la fine di ottobre.

Si evidenzia una ulteriore forte riduzione delle perdite rispetto all’anno fiscale 2022/23, che passano da 85 a 36 milioni di euro, un decremento pari a circa 50 milioni di euro. Questo risultato è generato da un lato da un aumento dei ricavi di circa 48 milioni di euro per un valore totale che si attesta a 473 milioni di euro, dovuto ai risultati dell’area sportiva che hanno portato ad un aumento del fatturato commerciale».

Inter, un elemento fa ben sperare!

IL RAGIONAMENTO – A spiccare è la circostanza per cui il valore delle perdite può far parlare nella sostanza di un pareggio operativo, considerando l’entità degli interessi sul debito. Ciò sta a significare l’Inter ha realizzato un aumento significativo dei ricavi, generato sia dalle plusvalenze realizzate sul mercato che dalla ricapitalizzazione effettuata dalla proprietà di Oaktree dopo l’acquisizione delle quote di maggioranza del club nerazzurro.

Fonte: Alessandro Giudice – Corriere dello Sport