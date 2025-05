Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco

L’Inter si prepara per la sfida di domenica sera contro la Lazio e, salvo sorprese, Marcus Thuram guiderà l’attacco nerazzurro. L’attaccante francese è in vantaggio per una maglia da titolare.

RIENTRO – Simone Inzaghi punta forte su Marcus Thuram in un match delicato, che arriva in un momento chiave della stagione. L’attaccante francese, autore di una stagione positiva, è pronto a riprendere il suo posto al centro dell’attacco interista dopo qualche defezione nella sfida contro il Torino. Nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi di vedere Marko Arnautovic al suo fianco dal primo minuto. L’attaccante austriaco, subentrato spesso nel corso delle ultime gare, potrebbe essere scelto da Inzaghi per dare maggior peso e fisicità al reparto offensivo. Questo soprattutto in considerazione delle condizioni non ancora ottimali di Lautaro Martínez.

Inter-Lazio, Arnautovic in vantaggio con Thuram

COPPIA – Una coppia inedita ma potenzialmente esplosiva, quella formata da Thuram e Arnautovic, che potrebbe garantire profondità e una buona dose di gol in due. Il tecnico nerazzurro però, in questi ultimi giorni di allenamento, valuterà fino all’ultimo le condizioni dei suoi. La sensazione è che questa possa essere la chance giusta per vedere insieme i due attaccanti dal primo minuto.