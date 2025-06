Inter, Thuram rientra in panchina! Staffetta in attacco

L’Inter si avvicina alla sfida contro il Fluminense con qualche nodo da sciogliere, ma anche con notizie incoraggianti dall’infermeria.

RIENTRO – La buona notizia è il rientro in gruppo di Marcus Thuram: l’attaccante francese ha superato il risentimento muscolare che lo aveva tenuto ai box nei giorni scorsi e si candida per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. Non altrettanto confortanti invece le condizioni di Pio Esposito, fermatosi per un fastidio muscolare. Le sue condizioni verranno rivalutate, ma è difficile pensare a un impiego a breve. Pronto eventualmente anche Sebastiano Esposito, che ha mostrato buona condizione in allenamento e potrebbe partire dal primo minuto con una staffetta con il fratello. Dubbi anche su Matteo Darmian, uscito acciaccato dalla gara contro il River Plate. Lo staff medico monitora la sua situazione, ma in caso di forfait si valuta un’alternativa già pronta.

La probabile formazione dell’Inter contro il Fluminense

Inter (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, S. Esposito. Allenatore: Chivu