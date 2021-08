Inter, Thuram si ferma per infortunio dopo 20 minuti di gioco

Marcus Thuram costretto al forfait in Bayer Leverkusen-Borussia M’Gladabch. Il giocatore out dopo venti minuti di gioco per un problema al ginocchio. Si complica l’affare con l’Inter?

INFORTUNIO − Marcus Thuram, obiettivo di mercato dell’Inter, si è infortunato durante uno scontro di gioco in Bayer Leverkusen-Borussia M’Gladabch. L’attaccante francese, infatti, è stato costretto ad uscire al minuto 20 del primo tempo per un intervento del difensore Jonathan Tah. Per Thuram, applicazione del ghiaccio sul ginocchio in modo da tamponare il dolore. Nelle prossime ore, le condizioni del figlio d’arte saranno valutate dallo staff medico tedesco per capire l’entità dell’infortunio. Si potrebbe complicare, dunque, la trattativa con l’Inter che, sicuramente, aspetterà degli aggiornamenti.