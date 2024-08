Inter, la Thu-La in aiuto! La coppia tricolore si ricompone − CdS

Thuram e Lautaro Martinez tra poche ore potranno ritornare a riabbracciarsi. L’Inter ritrova la sua coppia scudetto da 42 gol in due.

MANCA POCO – C’è voglia di Thu-La nell’aria, soprattutto in questo momento, con Taremi KO e un attacco poggiato sulle spalle poco possenti di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Domani, Lautaro Martinez è atteso a Milano per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. Il Toro ha voluto anticipare il rientro, inizialmente previsto per l’8 di agosto. Thuram, invece, è già rientrato da una settimana e si sta riattivando in quel di Appiano Gentile per presentarsi alla prima dell’anno contro il Genoa tirato a lucido. Per loro circa due settimane di vacanze, con il francese fuori dagli Europei lo scorso 9 luglio e l’argentino vincitore della Copa America sei giorni dopo. Ora l’Inter non vede l’ora di riaverli insieme.

Thuram e Lautaro Martinez verso Genoa-Inter, solito obiettivo

OBIETTIVO – All’esordio per Genoa-Inter, con molta probabilità la coppia in attacco sarà proprio quella composta da Thuram e Lautaro Martinez. Il tandem titolare da 42 gol in due e capace di vincere lo scudetto della seconda stella. L’ultima volta insieme da titolari è stato lo scorso 19 maggio contro la Lazio, nella passerella finale in quel di San Siro. A Marassi si ricomincia. Proprio l’anno scorso, all’esordio contro il Monza si iniziò a intravedere il feeling tra i due, il quale non era assolutamente sbocciato durante il precampionato. L’obiettivo per la nuova stagione rimane sempre lo stesso: vincere trofei a suon di gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia