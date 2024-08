Inter, la testa prima delle gambe: Inzaghi sta avendo ragione – CdS

L’Inter ha raccolto quattro punti nelle prime due giornate di campionato, con il primo successo raccolto sabato sera contro il Lecce. La forma deve migliorare, ma i campioni d’Italia di testa sono già sul pezzo. Inzaghi monitora.

OK DI TESTA – Prima la testa e poi le gambe: è questo il diktat promosso da Simone Inzaghi all’Inter durante queste primissime fasi di stagione. Dopo il pari contro il Genoa, arrivato più per demeriti propri che per meriti degli avversari, la Beneamata ha raccolto sabato sera la sua prima vittoria in casa contro il Lecce. I nerazzurri hanno disputato una prestazione attenta sotto tutti i punti di vista: hanno sbloccato subito la partita, gestendo poi il ritmo del match, per poi chiuderla nella ripresa. Insomma, non è ancora la corazzata che ha dominato lo scorso campionato. Colpa di una condizione ancora precaria di molti suoi elementi. L’atteggiamento mentale, però, è già quello giusto. Non c’è appagamento, ma consapevolezza della propria forza. E ciò rientra perfettamente nei piani di Simone Inzaghi.

Inzaghi e la sua preparazione ad hoc per l’Inter

PIANO – Rispetto alla scorsa stagione, infatti, l’Inter dovrà lavorare duramente fino alla prossima estate, visto l’inizio del nuovo Mondiale per Club. Di conseguenza, Inzaghi e il suo staff, scrive il Corriere dello Sport, hanno cercato di studiare un programma di lavoro differente, dedicato innanzitutto a mettere benzina nelle gambe, a discapito di freschezza e brillantezza. Arriveranno anche quelle, semplicemente un po’ più tardi. Dopo la prima sosta per le nazionali, arriverà anche la Super Champions League. A proposito di freschezza e brillantezza, le rotazioni saranno di certo fondamentali. Con l’arrivo di Tomas Palacios, l’Inter ha praticamente coperto ogni ruolo. E i nuovi daranno presto una mano ai compagni: da Taremi, il quale si è già messo in mostra, passando per Zielinski fino al nuovo secondo Josep Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno