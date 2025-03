Inter, testa al Monza e sguardo ad altre due: turnover mirato di Inzaghi – CdS

L’Inter si prepara alla sfida contro il Monza con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica e mettere pressione alle inseguitrici. Nonostante all’orizzonte ci siano due impegni cruciali, la priorità più immediata per Simone Inzaghi resta la partita di San Siro contro i brianzoli. L’allenatore, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sta valutando alcune rotazioni senza stravolgere l’assetto tattico della squadra.

OCCASIONE – L’Inter affronta l’ultima in classifica con ben 44 punti di vantaggio, ma il tecnico piacentino non vuole cali di concentrazione. Inzaghi sa che una vittoria contro il Monza potrebbe permettere alla sua squadra di effettuare un altro scatto in vetta, aumentando la pressione su chi insegue. Con un calendario fitto di impegni, Simone Inzaghi sta valutando alcune rotazioni senza stravolgere l’assetto tattico della squadra. La formazione provata ieri ad Appiano Gentile potrebbe non essere definitiva. Inzaghi si riserverà fino all’ultimo di valutare la condizione dei suoi giocatori prima di prendere le decisioni finali. L’obiettivo è chiaro: battere il Monza senza perdere di vista gli impegni decisivi delle prossime settimane.

Tra i pali, Martinez ancora favorito su Sommer

SCELTA FORTE – Un’altra decisione chiave riguarda la porta. Josep Martinez sembra destinato a difendere ancora i pali nerazzurri, con Yann Sommer pronto a rientrare contro il Feyenoord. Il portiere spagnolo ha convinto tutti nelle cinque partite in cui è stato schierato titolare, subendo un solo gol in 450 minuti e trasmettendo grande sicurezza alla difesa. Le sue prestazioni hanno dato a Inzaghi una valida alternativa tra i pali, permettendogli di gestire con attenzione il recupero di Sommer.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia