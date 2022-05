Inter, testa al campionato. Inzaghi ha parlato alla squadra: zero rimpianti! – TS

L’Inter vola a Cagliari con tutti gli effettivi a disposizione – ad accezione di Matìas Vecino -, Simone Inzaghi dopo la Coppa Italia non fa calcoli e parla alla squadra: ora testa al campionato, e senza rimpianti.

ZERO RIMPIANTI – L’Inter vola a Cagliari in una partita delicatissima, considerando la posizione in classifica dei rossoblù. Dimenticare – in parte – i festeggiamenti degli scorsi giorni e tirare fuori le ultime e decisive energie sino al termine della stagione. Dopo la seduta di ieri mattina e il trasferimento nel pomeriggio in Sardegna, sono questi i concetti espressi da Simone Inzaghi ai suoi ragazzi. Col sogno di una storica Tripletta che vuole essere perseguito sino all’ultimo. Non dipende più dall’Inter, ma il dare il massimo e non avere eventuali rimpianti è il nuovo mantra nerazzurro.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna

