Inter, test finiti: si torna in campo con Conte! Fissata la prima seduta

Condividi questo articolo

L’Inter si prepara a tornare in campo agli ordini di Conte. Come riportato dall’agenzia “ANSA”, la squadra nerazzurra ha effettuato tutti i test necessari per la ripresa in sicurezza e ora può davvero riprendere l’attività

“PRIMO” ALLENAMENTO – I giocatori dell’Inter hanno ultimato tutti i controlli medici seguendo le linee guida pubblicate dal Governo. Dopo quasi due mesi dall’ultima seduta causa stop per emergenza Coronavirus, adesso la squadra finalmente è pronta per riprendere gli allenamenti. Allenamenti che, per ora, saranno facoltativi e “individuali”, in attesa di altre novità (vedi articolo). La ripresa agli ordini di Antonio Conte è prevista per domani – venerdì 8 maggio – ad Appiano Gentile. Dopo aver posticipato di circa 48-72 ore, proprio domani pomeriggio i nerazzurri riprenderanno l’attività agonistica a gruppi di sei-otto nei quattro campi a disposizione.

Fonte: ANSA