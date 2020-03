Inter, tesoretto estivo anche grazie a Joao Mario e Lazaro. Le ultime – GdS

Icardi, Perisic e Nainggolan potrebbero portare le cifre più grosse, ma anche Joao Mario e Valentino Lazaro puntano a farsi riscattare da Lokomotiv Mosca e Newcastle. Le casse dell’Inter fiorirebbero di milioni. Ecco il punto dettagliato sul portoghese e l’austriaco in prestito

RUSSIA TERAPEUTICA – Mattoncino dopo mattoncino, milione dopo milione, l’Inter potrebbe davvero ritrovarsi con un bel gruzzoletto estivo. Mauro Icardi, Ivan Perisic e Radja Nainggolan sono i nomi mediaticamente più grossi, che porteranno le cifre migliori. Ma guai a sottovalutare l’apporto dei prestiti “secondari”. Il primo della lista è Joao Mario, pagato a caro prezzo nel 2016 e ancorato all’Inter fino al 2022. La Lokomotiv Mosca sembra averlo rimesso in piedi: 15 presenze, un gol e 3 assist in stagione. Bottino niente male, in ballo c’è un goloso riscatto da 18 milioni di euro. I russi sembrano parecchio interessati, l’Inter già gongola.

DUBBIO – Situazione un po’ meno scontata per Valentino Lazaro, accasatosi al Newcastle durante il mercato di gennaio. L’esterno austriaco è ancora molto giovane, classe 1996, e con i Magpies ha messo insieme solo quattro partite di Premier League finora. Il prestito è costato 1,5 milioni, ma per il riscatto ne serviranno altri 23-24. Una cifra molto importante, che pareggerebbe l’investimento fatto dall’Inter per strapparlo all’Hertha Berlino l’estate scorsa.

