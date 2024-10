Inter, terremoto societario. Tra new entry e addii: la situazione – SI

In casa Inter rischia di saltare qualche pezzo grosso a livello societario. Ne ha parlato Michele Criscitiello in un lungo editoriale pubblicato su Sportitalia.

SOCIETÀ – Michele Criscitiello, nel corso del suo lungo editoriale su Sportitalia.com, ha parlato del futuro societario dell’Inter e dei prossimi cambiamenti a livello manageriale. Tra chi potrebbe arrivare, proprio dalla Juventus e chi invece rischia di dire addio dopo un campionato perfetto anche dal lato societario. Queste le sue parole: «Il fondo quando arriva cambia tutto. E’ successo al Milan e sta per succedere un vero terremoto all’Inter. Le tempistiche non le conosciamo. Un giorno, una settimana, un mese ma non dopo Natale. In sede all’Inter c’è aria di rivoluzione ma quella vera. Potrebbe saltare l’Amministratore Delegato Corporate, nonché Vice Presidente, Alessandro Antonello il quale sarebbe stato già visto a Roma non in visita al Papa ma seduto alla scrivania per discutere di un suo futuro in giallorosso. Antonello potrebbe salutare e passare alla Roma anche in tempi brevi. A rischio anche la posizione di Luca Danovaro, Chief Revenue Officer, uomo di fiducia di Marotta che potrebbe dire addio».

Inter, tra cambi e nuovi ingressi. Un nome in orbita Juventus

CAMBI – Criscitiello poi, si concentra anche su alcuni nomi che potrebbero arrivare proprio in viale della Liberazione: «Il fondo potrebbe azzerare anche tutti gli altri ruoli. Matteo Pedinotti, Chief Communications Officer, Andrea Accinelli, CFO, mentre l’unico quasi sicuro del posto sarebbe Mark Van Huuksloot, Chief Operating Officer. Beppe Marotta invece non si tocca. L’Inter potrebbe essere sempre più bianconera. E qui arrivano i dubbi. Il nuovo Proprietario apprezza uno degli uomini della Juventus di Agnelli che non lavora da tre anni e che fu allontanato all’improvviso. Il nome è quello di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer alla Juventus».