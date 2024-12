Inter, è tempo di votazioni per il giocatore del mese: 4 candidati!

Come ogni inizio mese, l’Inter dà ai tifosi la possibilità di nominare il miglior giocatore dell’ultimo mese trascorso. Si vota dunque per il ‘Player of the month’ di novembre. Quattro candidati.

VOTAZIONI – Il mese di dicembre è appena iniziato e l’Inter, come di consueto, apre le votazioni per il miglior giocatore del mese trascorso, ossia in questo caso quello di novembre. Il club nerazzurro, dopo la sospensione con tanto di rinvio della partita contro la Fiorentina in merito al dramma accaduto a Edoardo Bove, giocherà per la prima volta a dicembre venerdì 6 contro il Parma. I nerazzurri puntano ovviamente al successo per non perdere il treno del Napoli capolista e dell’Atalanta seconda. In merito al POTM (il Player of the Month), ci sono quattro giocatori candidati: Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Yann Aurel Bisseck.

Partono dunque le votazioni per assegnare il riconoscimento a uno dei quattro giocatori. Votano direttamente i tifosi.