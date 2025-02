Inter, è tempo di sorteggio! Sarà show a Nyon – TS

A Nyon, nella tarda mattinata di oggi, andranno in scena i sorteggi degli ottavi di Champions League. L’Inter, unica italiana in gara, saprà se prenderà PSV o Feyenoord che hanno eliminato rispettivamente Juventus e Milan.

SORTEGGIO – Con un campionato in piena lotta insieme al Napoli, gli occhi dell’Inter oggi saranno puntati a Nyon dove ci sarà il sorteggio di Champions League. I nerazzurri sapranno non solo chi sarà l’avversaria agli ottavi di finale tra PSV e Feyenoord, ma anche da quale lato del tabellone capiterà. Con il classico tabellone tennistico, si sapranno gli eventuali accoppiamenti fino alla semifinale. Come anticipato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’auspicio da parte dell’Inter è quella di evitare una sfida ai quarti contro il Real Madrid.

Inter, i possibili accoppiamenti dopo gli ottavi

SHOW – Se da un lato in casa Inter si vuole evitare il Real Madrid ai quarti, dall’altro lato ci potrebbe essere il Bayern Monaco. L’urna di oggi a Nyon consegnerà come dicevamo anche gli accoppiamenti dai quarti di finale in poi. Oggi invece, nel tabellone degli ottavi di finale di Champions League si saprà come saranno accoppiate anche Real e Bayern, così come l’Atletico Madrid e il Bayer Leverkusen. E potrà essere – si legge su Tuttosport – un doppio derby madrileno oppure una sfida tra Spagna e Germania. Nella parte superiore al tabellone invece, si vedrà come saranno collocate Psg e Benfica insieme ovviamente a Barcellona e Liverpool che si erano qualificati in anticipo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino