Inter, tanto mercato da fare! Ndoye resta nel mirino 

Mentre i riflettori si accendono sul tour americano dei nerazzurri, a Milano si continua a lavorare dietro le quinte, con Marotta e Ausilio sempre in call: Ndoye resta nel mirino. E l’attacco resta sotto osservazione.

LAVORO – Mentre l’Inter si prepara per le sfide nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, la dirigenza nerazzurra non perde di vista il calciomercato. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio restano vigili su diversi fronti, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, dove si cerca un profilo duttile e funzionale al gioco di Cristian Chivu. Uno dei nomi che non è mai uscito dai radar della dirigenza interista è quello di Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna, classe 2000. Lo svizzero, reduce da un’ottima stagione agli ordini di Italiano, è stato confermato come uno dei profili più interessanti della Serie A. Un giovane veloce e capace di interpretare più ruoli nel fronte offensivo.

Inter, non solo campo! Si lavora con il Bologna

CIFRE – Il Bologna ha fissato il prezzo per Ndoye: 35 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per i nerazzurri, che però dovranno fare i conti con una concorrenza agguerrita. In particolare, il Napoli di Antonio Conte si è mosso con decisione, pronto ad affondare il colpo per regalare al tecnico un esterno di qualità. Tuttavia, l’Inter potrebbe giocare una carta importante: l’inserimento di contropartite tecniche. Italiano apprezza diversi profili in uscita dalla rosa nerazzurra, tra cui giovani come Valentin Carboni o magari uno dei fratelli Esposito. Giovani che potrebbero abbassare l’esborso economico e contemporaneamente rinforzare la rosa rossoblù.