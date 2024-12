Inter, buoni propositi per il 2025! Da Lautaro Martinez ai primi verdetti – CdS

L’Inter si avvicina velocemente al mese di Gennaio, un mese ricco di impegni per la beneamata. Per questo motivo Cagliari risulta essere un crocevia fondamentale per avere la giusta spinta ad affrontare i prossimi obiettivi che l’attendono. Attraverso il Corriere dello Sport mettiamo ai raggi X il mese di Gennaio.

GENNAIO ROVENTE – L’Inter è orfana dei gol del suo capitano, l’ultimo suo centro risale al 3 Novembre contro il Venezia. Per fortuna però non mancano le sue prestazioni e la sua abnegazione nell’aiutare la squadra. Servirà il miglior Lautaro Martinez per affrontare tutti gli impegni di gennaio. Ben 7 incontri uno più importante dell’altro. A partire dal 2 Gennaio 2025 dove l’Inter affronterà la Supercoppa Italiana contro l’Atalanta. Partita non solo importante per il prestigio (l’Inter ha vinto il trofeo negli ultimi 3 anni consecutivamente), ma anche per dare un segnale preciso al campionato. Lautaro in tutte le ultime 3 edizioni vinte è sempre andato in rete. Ecco che Cagliari, prima che incominci il nuovo anno, rappresenta un occasione importante per il Toro per ritrovare la giusta sintonia con il gol.

Inter, a gennaio già ci saranno i primi verdetti

PARTIRE BENE – L’Inter nella trasferta sarda dovrà cercare punti per finire un anno da incorniciare. Fino ad ora, nel 2024, i nerazzurri hanno totalizzato 86 punti (con 1 partita in meno), 89 gol fatti e 26 subiti. Miglior attacco e miglior difesa nell’anno solare 2024. Una vittoria a Cagliari metterebbe pressione sia a Lazio che Napoli. Tutto l’ambiente interista è fiducioso. Dai dirigenti a Simone Inzaghi con i suoi giocatori, fino a passare dai tifosi, nessuno vuole mollare un obiettivo. Il 22 Gennaio l’Inter affronterà in Champions League lo Sparta Praga, partita valida per il passaggio agli ottavi di finale. La vittoria della Supercoppa italiana più il passaggio agli ottavi di finali in Europa significherebbero quasi 20 Mln nelle casse dei nerazzurri. Per ottenere ciò serve l’aiuto di tutti, anche del Toro che ha già messo nel mirino il Cagliari.

Fonte: Corriere dello sport – Pietro Guadagno