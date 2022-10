Inter, tanti attaccanti un’opportunità! Contro la Sampdoria un nome – Sky

Andrea Paventi su Sky Sport 24 commenta la situazione attaccanti in casa Inter. Ieri i nerazzurri hanno riabbracciato Romelu Lukaku. Il belga aumenterà gradualmente il minutaggio, ma probabilmente non partirà da titolare contro la Sampdoria, nel quale potrebbe scendere dal 1′ Joaquin Correa

OPPORTUNITÀ – Così Andrea Paventi parla della disponibilità di Simone Inzaghi nel parco attaccanti: «I tanti attaccanti sono un’opportunità per l’allenatore, dato anche il calendario serrato fino ai Mondiali. Lukaku ha bisogno di trovare minuti. Ieri è stata una situazione bellissima, perché è entrato ed ha segnato dopo soli 3 minuti. Ma nelle prossime partite potrebbe essere chiamato a fare qualcosa di importante. Se gli altri fanno bene lui può però recuperare con calma. Tutti hanno fatto benissimo e si meritano di giocare a rotazione».

UN NOME PER LA SAMPDORIA – Secondo Paventi, a scendere in campo dal 1′ contro i blucerchiati potrebbe essere Joaquin Correa. Dubbi invece su chi riposerà tra Lautaro Martinez e Dzeko: «Non credo che Lukaku partirà titolare, mentre potrebbe farlo Correa. Lautaro potrebbe riposare, o forse lo farà a Monaco, partita importante solo per il prestigio. Ma potrebbe toccare a Dzeko sedersi in panchina. In ogni caso, Lukaku entrerà sicuramente nella ripresa e si potranno vedere i progressi che ha fatto». Così Andrea Paventi sulla situazione attaccanti in casa Inter.