Inter, attesa per i tamponi per Eriksen e azzurri dopo i positivi in staff Italia

L’Inter attende di conoscere i risultati dei consueti tamponi per Christian Eriksen, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, di ritorno dalle rispettive nazionali

SITUAZIONE – Nel corso della trasmissione di “Italia 1”, “Sport Mediaset”, si è parlato dell’attesa in casa Inter per l’eventuale positività di suoi giocatori in vista del vicino impegno di campionato in casa del Bologna. Da sottoporre ai consueti tamponi di ritorno dalle rispettive nazionali saranno il danese Christian Eriksen e gli italiani Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi. Per questi vi è apprensione per le positività nello staff dell’Italia.