Inter, tamponi ad Appiano Gentile in vista della sfida con il Getafe – Sky

TAMPONI – L’Inter, questa mattina, si è ritrovata ad Appiano Gentile. Obiettivo preparare al meglio al sfida contro il Getafe, in programma nella serata di mercoledì. Erano presenti, oltre ai giocatori e lo staff di Conte, la dirigenza al completo. Tutta l’organizzazione nerazzurra, infatti, si è sottoposta ai tamponi per testare la positività al Covid-19, in vista della partenza per la Germania, dove verrà disputata l’Europa League.