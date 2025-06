Inter, svelata la nuova maglia da trasferta: debutto contro il Monterrey – TS

L’Inter si prepara a scendere in campo al Rose Bowl di Los Angeles per la prima sfida del nuovo mondiale per Club targato FIFA. All’esordio spazio per la nuova maglia da trasferta, scrive Tuttosport.

MILANO – L’Inter ha presentato ufficialmente la nuova maglia da trasferta, che farà il suo debutto martedì nella sfida del Mondiale per club contro il Monterrey. Il design, – creato dalla Nike – è ispirato al concetto di fratellanza globale, richiama il motto “Brothers and Sisters of the World”. La grafica intrecciata e sovrapposta richiama i tessuti della moda e le tecniche artigianali milanesi, a simboleggiare il legame tra tradizione, innovazione e identità cittadina. Un mix di valori che l’Inter porterà sul campo nella nuova avventura internazionale.

Fonte: Tuttosport