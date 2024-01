Inter, la Supercoppa vale Buchanan? Il tesoretto in palio a Riyad! – TS

L’Inter è volata alla volta di Riyad per giocarsi e difendere il titolo della Supercoppa Italiana. Venerdì ci sarà la Lazio, poi una tra Napoli e Fiorentina. E Tuttosport ricorda che c’è un secondo motivo per provare a vincerla. Buchanan da ripagare.

PARTENZA – Archiviate le due ottime vittorie in Serie A contro Verona e Monza, l’Inter nel pomeriggio di ieri è partita da Malpensa con un volo Qatar Airways – che dal prossimo anno sarà main sponsor con una cifra vicina ai 20 milioni di euro – alla volta dell’Arabia Saudita. Venerdì ci sarà la Lazio alle ore 20 italiane nella seconda semifinale (la prima sarà Napoli e Fiorentina il giorno prima), poi in caso di pass per la finale l’Inter affronterà una tra azzurri o viola. Come ricordato da Tuttosport, la vincente della Supercoppa Italiana porta a casa ben otto milioni di euro, poco più di cinque invece la finalista sconfitta. Con un’eventuale vittoria, ecco che l’Inter potrebbe ripagarsi il mercato di gennaio in un colpo solo. Buchanan, che è partito con la squadra e che potrebbe fare uno spezzo di gara, è stato pagato al Bruges 7 milioni di euro, più tre di bonus. Un suo inserimento positivo in gruppo, potrebbe dare eventualmente una luce verde a una futura cessione di Dumfries per portare cash nelle casse del club.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini