Inter-Suning, il girone d’andata dei nerazzurri vale 4,6 milioni di sponsor

Condividi questo articolo

L’ottima prima metà di campionato ha fruttato all’Inter 4,6 milioni euro di bonus. A riportarlo è “Calcio e Finanza”: nel contratto tra i nerazzurri e la società Jiangsu Suning Sport Indistry Co. Ltd, firmato nel dicembre 2016, sono previsti dei premi per i risultati sportivi

ZONA CHAMPIONS – La sorprendente prima parte di stagione dell’Inter fa sognare i tifosi. Ma fa bene anche alle casse del club nerazzurro. I risultati ottenuti dopo le prime 19 giornate di campionato, infatti, hanno portato 4,6 milioni di euro. Il perché? Nel contratto firmato dall’Inter con la società Jiangsu Suning Sport Indistry Co. Ltd, il 20 dicembre 2016, sono previsti numerosi bonus per le performance della squadra. Entrando nel dettaglio, un bonus da 3,5 milioni di euro è scattato dal momento che i nerazzurri si trovano in zona Champions League a metà stagione.

SCONTRI DIRETTI – Nel contratto sono anche previsti dei bonus per singole vittorie nei big match di campionato. In particolare, una vittoria contro Milan, Juventus, Napoli o Roma vale, ciascuna, 500.000 euro. Vincendone due (contro rossoneri e partenopei), l’Inter ha ottenuto 1,1 milioni di euro. Per un totale, appunto, di 4,6. Ma non è ovviamente finita qui: oltre alla cifra per gli scontri diretti, che resta invariata nel girone di ritorno, i nerazzurri otterrano 3,5 milioni di euro in caso di terza posizione alla fine del campionato, 8 se dovessero concludere la Serie A al secondo posto e 10 in caso di scudetto. Occhio anche alla Primavera: ogni competizione ufficiale conquistata porta 500.000 euro.

Fonte: Calcio e Finanza.