Inter, Suning alla ricerca di un nuovo sponsor e un socio di minoranza

Conte Zhang Suning Inter

Inter, il 2021 dovrà essere in qualche modo l’anno della crescita definitiva anche e soprattutto a livello societario. Suning cerca un nuovo main sponsor per quanto riguarda la maglia, ma anche un nuovo socio di minoranza.

MAIN SPONSOR – L’Inter nel 2021 saluterà definitivamente Pirelli, storico brand nerazzurro che dalla stagione 1994-1995 ha accompagnato tutte le maglie del club. Suning ritiene troppo pochi 11 milioni di euro a stagione di sponsorizzazione. Tra i nomi in pole position, secondo quanto riportato ad “Sportmediaset” ci sarebbe quello di “Evergrande Real Estate Group”, grazie azienda cinese per lo sviluppo immobiliare e già in possesso del Guangzhou.

SOCIO DI MINORANZA – Inter non solo alla ricerca di un nuovo sponsor ma anche di un socio di minoranza. Dopo una stagione caratterizzata da una crisi economica che ha colpito tutto il mondo dello sport e in particolare anche quello del calcio, serve una nuova dose di liquidità e di riduzione dei costi.