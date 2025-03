Inter su Mané, Bonucci: «Diventerà giocatore importante e di livello!»

Tre mesi fa Leonardo Bonucci è stato intervistato da Prime Video Sport e ha parlato di uno dei talenti che segue l’Inter da vicino: Filippo Mané. L’ex difensore vede un grande futuro per il calciatore.

INTERESSE – Filippo Mané è un difensore italiano classe 2005 che gioca attualmente al Borussia Dortmund. Si allena già tra i grandi e veste la maglia dell’Italia Under-20. L’Inter lo segue con grande interesse e potrebbe intavolare una trattativa nei prossimi mesi.

Bonucci esalta le qualità di Mané: Inter attenta!

FUTURO – Leonardo Bonucci, tre mesi fa, ha esaltato in questo modo le qualità di Filippo Mané alla sua giovane età: «Bisogna aspettare e dare opportunità ai giovani di giocare e sbagliare. Ci sono ragazzi che a 18-19 anni meritano di giocare e se uno perde una partita, rischia di retrocedere, pagano sempre i giovani. All’estero non succede. Abbiamo due giocatori in Under-20 che sono nelle rose di prima squadra di due squadre in Bundesliga. Si allenano tutti i giorni, c’è qualcuno che ha già giocato in campionato. Tre difensori che diventano forti? Leoni, è un giovane classe 2006. Di difensori ci sono Filippo Mané e Chiarodia, che hanno buone possibilità di diventare giocatori importanti e di livello».