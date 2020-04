Inter su Chiesa, ecco Conte dove lo vede nel suo 3-5-2 – TS

“Tuttosport” spiega in che ruoli Conte potrebbe schierare Chiesa nel 3-5-2 impostato fino ad ora all’Inter.

DOPPIO RUOLO – L’Inter punta Chiesa perché ha un profilo che piace molto. Oltre a essere italiano e futuribile (classe 1997) ha un profilo tecnico che si sposa alla perfezione con le idee di Conte. Il tecnico lo vede come esterno destro a tutta fascia con caratteristiche spiccatamente offensive. Un profilo che andrebbe bilanciato con un esterno sinistro più difensivo, ma che sarebbe comunque protetto da un difensore puro come Skriniar sulla destra. All’occorrenza Chiesa potrebbe anche giocare da seconda punta come sta facendo ormai da tempo alla Fiorentina. Conte potrebbe quindi schierarlo in avanti nel 3-5-2 a fare coppia con Lukaku.