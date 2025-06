Inter, striscione per Inzaghi sotto casa dei genitori: «Insieme ci si rialza. Orgoglio nerazzurro»

Nel silenzio teso che precede l’incontro decisivo tra Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter, arriva un segnale chiaro da San Nicolò, frazione della prima periferia di Piacenza, dove il tecnico è cresciuto e dove tuttora vivono i suoi genitori. Proprio sulla recinzione della casa di famiglia, infatti, è apparso un grande striscione con una scritta di affetto da parte dei tifosi nerazzurri nei confronti dell’allenatore.

MESSAGGIO PER INZAGHI – “Insieme si cade, insieme ci si rialza. Simone Inzaghi, orgoglio nerazzurro” questo il messaggio esposto nella recinzione. Un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni: la comunità di tifosi interisti piacentini, e non solo, continua a credere nel proprio concittadino, anche dopo il clamoroso crollo nella finale di Champions League persa per 5-0 contro il PSG. Un’umiliazione che ha scosso l’ambiente nerazzurro e che ha inevitabilmente portato a riflessioni profonde da parte dello stesso Inzaghi, a cui è giunta una proposta faraonica dall’Al Hilal, campione in carica dell’Arabia Saudita.

Inzaghi valuta l’Arabia e attende l’incontro con l’Inter

DALLA SUA PARTE – L’offerta araba è concreta, ricchissima, difficile da ignorare sotto il profilo economico. Ma a Piacenza, dove Inzaghi è sempre stato visto come un simbolo di orgoglio e dedizione, c’è ancora speranza che possa restare alla guida dell’Inter. Il messaggio dello striscione è tanto per il tecnico quanto per la società: anche dopo la sconfitta più dolorosa, c’è chi crede nella sua leadership e vorrebbe vederlo ripartire da Appiano Gentile, con l’obiettivo di scrivere nuove pagine della storia nerazzurra. Nelle prossime ore è previsto il faccia a faccia tra Inzaghi e i dirigenti interisti. Sarà il momento della verità: conferma o addio. Intanto, San Nicolò ha già scelto da che parte stare. E quel messaggio appeso alla rete della casa di famiglia vale più di mille parole.