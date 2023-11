Inter, striscia positiva contro le big. C’è un dato – CdS

Sette giornate alla fine dell’anno. Il Corriere dello Sport ripercorre le partite dell’Inter nel momento clou della stagione nerazzurra.

SQUADRA FORTE – Con sette gare e dodici scontri diretti, la Serie A viaggia spedita verso la fine dell’anno. In queste ultime partite prima del panettone, c’è tanta curiosità. Soprattutto per la parte alta della classifica dove c’è l’Inter al comando. I nerazzurri infatti, nei big match contro le squadre che giocano in Europa (più la Juventus) ha fatto più che bene. Vittorie contro Fiorentina, Milan e Roma. 9 punti in tre giornate, 10 gol segnati e un solo gol subito. Numeri da capogiro per la squadra di Inzaghi, spiega Corriere dello Sport. Sabato la sfida a Bergamo contro l’Atalanta. E vedremo se i nerazzurri sapranno restare su questa scia. L’anno scorso l’Inter arrivò a -18 dal Napoli, con una stagione non perfetta negli scontri diretti.

CASO STRANO – Lo scorso anno il Napoli, che poi si è cucito sul petto il tricolore, ha stravinto negli scontri diretti (10 vittorie su 14) ma ha anche vinto contro le piccole. Così come la Lazio che la scorsa stagione si è piazzata seconda proprio grazie alle vittorie contro le big. Test importante quindi sabato per l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi